Die Haie hatten sich nach der Auftaktniederlage in Berlin offenbar viel vorgenommen. Denn sie starteten dominant und setzten gleich in der ersten Minute ein erstes kleines Ausrufezeichen. Der Schuss von Moritz Müller wurde aber noch von einem Verteidiger geblockt. Kurz danach fuhr Alexandre Grenier alleine auf das Gäste-Tor zu und konnte nur durch ein Beinstellen von Olivier Galipeau gestoppt werden. Der Berliner erhielt daraufhin die erste Strafe des Spiels.

Und die Haie nutzten die Überzahl dann auch gleich, um durch Parker Tuomie (4.) in Führung zu gehen. Fast hätte Köln sofort nachgelegt, doch Josh Currie schob den Puck knapp am Tor vorbei. Mitte des ersten Drittels kamen dann auch die Eisbären besser in die Partie. Marcel Noebels scheiterte am starken Kölner Goalie Julius Hudacek. Auf der anderen Seite entschärfte Jake Hildebrand die Versuche von Justin Schütz und Frederik Storm. So ging es mit einer knappen, aber verdienten Führung für die Haie in die erste Drittelpause.

Berlins Ronning auf Rekordkurs

Der Mittelabschnitt begann erneut mit einer guten Möglichkeit für die Kölner. Maximilian Kammerer versuchte es gleich zweimal, jedoch ohne Erfolg. Stattdessen kam Berlin nach 23 Minuten zum Ausgleich. Leo Pföderl nutzte das erste Powerplay für sein Team. Den Assist lieferte einmal mehr Ty Ronning, der sich anschickt, in dieser Saison die Hundert-Punkte-Marke zu knacken.

Es war nun ein offenes Spiel, mit Chancen auf beiden Seiten. Für die Haie traf Gregor MacLeod (25.) nur das Außennetz, nach einer halben Stunde scheiterte Berlins Ronning am Pfosten. Insgesamt blieben die Haie aber auch in Durchgang zwei das gefährlichere Team. Vor allem in den letzten fünf Minuten drängten sie auf die erneute Führung, doch entweder rettete Hildebrand oder das Aluminium für den Titelverteidiger.