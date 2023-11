Rot-Weiss Essen und das Glück des Moments

Auf dieses Ranking ist man im Klub wohl nur noch bedingt stolz. Die Ewige Tabelle der Fußball-Regionalligen in Deutschland wird immer noch angeführt von einem NRW-Verein: Rot-Weiss Essen. Mit 1.817 Punkten liegen die Essener zehn Punkte vor VfB Lübeck und mehr als 150 Punkte vor dem Wuppertaler SV auf Rang drei.

30 teilweise unendlich lange Jahre in der Regionalliga haben die Essener auf dem Buckel - von 2007 bis 2022 sogar fast durchgängig, unterbrochen nur von einem Absturz im Jahr 2010 sogar in die NRW-Liga, die nur fünfthöchste Klasse

Beste Serie seit fast 20 Jahren

Und heute? Heute ist die Ewige Tabelle der Regionalligen in den Hintergrund geraten wie auch die Regionalliga insgesamt. Nach dem ersehnten Aufstieg in die 3. Liga im vorletzten Sommer zitterte RWE als Aufsteiger in der vergangenen Serie noch um den Klassenerhalt. In dieser Saison scheint die Abstiegszone weit weg, und der Blick ist in völlig andere Dimensionen gerichtet.

Der 2:0-Sieg gegen Waldhof Mannheim am Sonntag (12.11.2023) war schon der fünfte Sieg in Folge in Liga drei - eine solch lange Serie von gewonnenen Spielen hatte es seit fast 20 Jahren nicht mehr für RWE gegeben. In der Spielzeit 2003/04 gelangen sogar neun Siege, darunter der 7:0-Erfolg beim FC Schalke 04 II, der gleichbedeutend war mit dem Aufstieg.