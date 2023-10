Rot-Weiss Essen bastelt an einer Neuausrichtung

Außergewöhnliche Unterstützung

Wohl ein Vorteil für die Gäste aus Essen. 7200 RWE-Fans haben sich Eintrittskarten für die Partie gekauft und werden mit dabei sein. Der Klub ist bei seinen Anhängern gerade sehr gefragt. "Nie war der Gästeblock bei einem Auswärtsspiel von Rot-Weiss Essen in der 3. Liga besser gefüllt" teilte RWE jüngst mit.

Damit dürften die Essen-Fans an diesem Abend in Dortmund in der Mehrzahl sein. In der vergangenen Saison kamen zu dieser Partie rund 11.000 Besucher.

Diese außergewöhnliche Unterstützung kann das RWE-Team gut gebrauchen. Schließlich hat die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski zuletzt zwei derbe Pleiten und neun Gegentreffer hinnehmen müssen: Ein 0:5 im Heimspiel gegen den SC Verl, davor ein 0:4 in Unterhaching.