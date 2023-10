Das lag am Samstag vor allem an Schlussmann Müller, der einen Duisburger Rückstand in Durchgang eins noch mit zwei weiteren starken Paraden verhinderte. In der 34. Minute vermieste er Lucas Brumme den Torjubel, und kurz vor der Pause entschärfte er einen Distanzschuss von Young (43.) - dessen Aufsetzer konnte er erst spät sehen.

Furiose Duisburger nach dem Seitenwechsel

In der Pause hatten sich Müllers Vorderleute wohl vorgenommen, ihn ein wenig zu entlasten und starteten furios in den zweiten Durchgang. Erst prüfte Alexander Esswein RWE-Keeper Jakob Golz mit einem strammen Fernschuss (46.). Nach der anschließenden Ecke musste Golz einen vom eigenen Mitspieler Richtung langes Eck abgelenkten Ball entschärfen (47.), und kurz darauf lenkte er einen Fallrückzieher von Thomas Pledl aus zwölf Metern in höchster Not über die Latte (49.).