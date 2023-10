Rot-Weiss Essen jubelt auch gegen Saarbrücken

Im Vergleich zum 2:1-Erfolg gegen Borussia Dortmund II hatte RWE-Trainer Christoph Dabrowski nur auf einer Position gewechselt: Felix Götze kehrte nach auskurierter Verletzung in die Startelf zurück und verdrängte Mustafa Kourouma.

Starke RWE-Anfangsphase

Die erste dicke Gelegenheit der Partie hatten die Gäste aus dem Saarland. Amine Naifi kam nach einer Flanke von der linken Seite zum Abschluss, verfehlte das Tor aber (6.). Fast im direkten Gegenzug ging dafür RWE in Führung. Isaiah Young war nach einer Hereingabe von Marvin Obuz mit dem Kopf zur Stelle und erzielte das 1:0 für Essen (7.). Mit der Führung im Rücken waren die Hausherren das bessere Team. Folgerichtig fiel in der 18. Minute bereits das 2:0: Mittelstürmer Leonardo Vonic verwertete eine weitere Obuz-Flanke.

Einen Rückschlag musste RWE in der 24. Minute einstecken, als Linksverteidiger Lucas Brumme verletzungbedingt ausgewechselt werden musste. Für ihn kam Sascha Voelcke neu in die Partie. Nach einer halben Stunde hatte Saarbrücken sich gefangen und drängte auf das erste eigene Tor. In der 40. Minute war es dann Naifi, der es ähnlich kurzer Distanz wie bei seiner vergebenen Chance in der Anfangsphase erzielte. Zur Pause blieb es bei der knappen Essener Führung.

Müsel trifft den Pfosten

Die zweite Hälfte begann chaotisch, mit vielen Fehlpässen auf beiden Seiten. Die erste Chance hatte erneut Naifi für Saarbrücken, der zielte aber deutlich zu hoch (53.). Saarbrücken drückte auch danach weiter auf den Ausgleichstreffer, wenn auch ohne Erfolg. In der 61. Minute meldete sich RWE aber mit einem spektakulären Schuss von Torben Müsel zurück, der an den Pfosten klatschte. Für den FCS hatte Stehle in der 70. Minute die große Chance auf den Ausgleich, sein Schuss wurde aber noch entscheidend von Vinko Sapina abgefälscht.

Es ging hin und her mit Torraumszenen auf beiden Seiten. Für RWE ergaben sich zudem immer wieder Konterchancen gegen immer weiter aufrückende Saarländer. In der Schlussphase gab es zudem zahlreiche Gelbe Karten, insbesondere gegen Essener, die Zeit von der Uhr nahmen. Am Ende rettete RWE die knappe Führung aber erfolgreich über die Zeit.

Derby gegen Duisburg

Nun erwartet die Essener ein brisantes Derby. Am kommenden Samstag müssen sie um 14 Uhr bei Schlusslicht MSV Duisburg antreten.

Quelle: bh