In der 24. Minute kam es zu einer längeren Spielunterbrechung, wegen der am Ende der Halbzeit neun Minuten nachgespielt wurden: RWE -Stürmer Leonardo Vonić prallte mit Waldhof-Torwart Jan-Christoph Bartels zusammen. Der Mannheimer zog sich dabei eine Verletzung zu, musste behandelt und schließlich ausgewechselt werden - Lucien Hawryluk kam neu in die Partie (30.).

Etwa zehn Minuten später stand der neue Mannheimer Keeper bei der besten Torchance der ersten Halbzeit im Fokus: Nach einer Flanke von Lucas Brumme geriet die Kopfball-Abwehr zu kurz, Vinko Šapina kam zum Abschluss aus etwa elf Metern Entfernung - seine Direktabnahme flog in Richtung des linken unteren Torecks, wurde aber von Hawryluk gestoppt.

Die erste gute Chance der zweiten Halbzeit hatte der SV Waldhof: Auf der linken Seite konnte sich der Mannheimer Charles-Jesaja Herrmann gegen Felix Götze und Šapina durchsetzen und in den Strafraum ziehen; sein Schuss aus neun Metern war jedoch nicht platziert genug und somit leichte Beute für Essens Torwart Jakob Golz.

Obuz scheitert mit Foulelfmeter am Torwart

Kurz darauf pfiff Schiedsrichter Dr. Robert Kampka auf der Gegenseite einen Foulelfmeter für RWE : Der Essener Marvin Obuz dribbelte im Essener Strafraum, im Zweikampf mit Samuel Abifade kam er zu Fall. Zum fälligen Strafstoß trat Obuz selbst an, sein Schuss war aber nicht hart und platziert genug, sodass Hawryluk den Ball im Nachfassen festhalten konnte (63.).

Harenbrock trifft per Direktabnahme

Die Rot-Weissen ließen sich davon aber nicht entmutigen und gingen nur fünf Minuten später dann doch in Führung: Nach einer Flanke durch José-Enrique Ríos-Alonso von rechts nahm Cedric Harenbrock den Ball direkt und schoss aus sieben Metern halblinker Position zum 1:0 ein (68.).

Und der Revierklub konnte die Führung rasch ausbauen: Nach einem Doppelpass mit Harenbrock konnte Obuz aus halbrechter Position im Strafraum abziehen und traf ins kurze Eck (74.). Damit rehabilitierte sich Obuz für seinen Elfmeter-Fehlschuss.

Mannheim bäumte sich noch auf und kam durch Herrmann (77.) sowie bei einem Freistoß durch Bentley Bahn (84.) zu guten Chancen - blieb aber glücklos.

Somit endete die Partie 2:0. RWE baute seine Erfolgsserie dadurch aus: Die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski gewann seine fünf jüngsten Drittliga-Spiele und wettbewerbsübergreifend sogar seine sechs jüngsten Pflichtspiele. Durch den Sieg kletterte Essen zumindest vorerst auf den dritten Tabellenplatz der 3. Liga.

RWE muss nun nach Ingolstadt