Regionalliga West - alles Wichtige zum Saisonstart

So sieht der Spielplan aus

Der Startschuss zur neuen Saison in der Regionalliga West fällt bereits am kommenden Freitag (26.07.2024, 19 Uhr). Dann empfängt der FC Gütersloh den Drittliga-Absteiger MSV Duisburg. Die weiteren acht Partien folgen am Samstag um 14 Uhr. Der Aufsteiger steht spätestens nach 34 Spieltagen am 17. Mai 2025 fest. In die Winterpause geht es für die 18 Mannschaften nach dem ersten Rückrundenspiel (7. Dezember). Im Jahr 2025 rollt der Ball dann wieder am 24. Januar.