Zeitzeichen

"Ich habe nie viel geübt und tue es heute überhaupt nicht mehr." Wilhelm Kempff, der am 25. November 1895 geboren wird, ist hochmusikalisch. Er spielt so gut Klavier, dass er mit neun Jahren an der Berliner Singakademie Kompositionsunterricht bekommen soll. Doch er wird abgelehnt - man nehme keine Wunderkinder.

Darum erhält Wilhelm Privatunterricht. Seit Jahrhunderten sind die Männer der Familie Kempff Lehrer und Orgelspieler. Die ersten Lebensjahre verbringt Wilhelm auf der väterlichen Orgelempore im brandenburgischen Jüterbog. Sein erstes Solokonzert spielt er 1906 in Potsdam.

Klassisches Repertoire