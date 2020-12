"Da ist etwas an Beethoven, das mehr ist als Musik" , sagt der britische Dirigent Simon Rattle. "Ein Stück von seinem Leben, ein Schmerz, ein Suchen, das mich total fasziniert. Die wildeste Musik, die je geschrieben wurde!"

Geboren wird der Komponist Ludwig van Beethoven in Bonn - wann ist unklar. Sicher ist, dass er am 17. Dezember 1770 in der Bonner Remigiuskirche getauft wird. Nach dem Vorbild Mozarts will ihn der Vater zum Wunderkind trimmen. Mit acht spielt er konzertreif Klavier, mit 14 wird er Hoforganist beim Kölner Kurfürsten.