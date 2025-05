07.05.1700: Geburtstag des "Vampirjägers" Gerard van Swieten

In diesem Zeitzeichen erzählt Nik Berger:



warum Gerard van Swieten zunächst nicht an den Hof nach Wien will,

wie Maria Theresia den Niederländer doch noch für sich gewinnen kann,

mit welchen Trick Gerard van Swieten versucht, Maria Theresia von ihren üppigen Mahlzeiten abzubringen,

warum Aufklärung und Glauben für van Swieten kein Widerspruch sind.

Gerard van Swieten ist Katholik und rationaler Wissenschaftler – und glaubt nicht daran, dass menschliche Körper als Tote wieder auferstehen können. Als Mitte des 18. Jahrhunderts Berichte über Leichen, die unversehrt in ihren Gräbern liegen, eine Vampir-Hysterie auslösen, schreitet der Leibarzt von Maria Theresia ein. Seine sachliche Erklärung: Mangelnder Sauerstoff verhindere die Verwesung der Toten in Mähren.



Der Niederländer ist aber nicht nur der Vampirjäger der Aufklärung, er reformiert auch das rückständige österreichische Gesundheitssystem. So lässt Gerard van Swieten Medizinstudenten mit Patienten arbeiten und setzt sich für die Lockerung der Buchzensuren ein.



Das sind unsere wichtigsten Quellen und Interviewpartner:



Dr. Peter Mario Kreuter: Experte für den Glauben an Vampire in Südosteuropa am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg

Lesky, Erna; Wandruszka, Adam (Hrsg.): Gerard van Swieten und seine Zeit: Internationales Symposium, veranstaltet von der Universität Wien im Institut für Geschichte der Medizin, 8.-10. Mai 1972. Köln 2016.

Swieten, Gerard van: Abhandlung des Daseyns der Gespenster: nebst einem Anhange vom Vampyrismus. Augsburg 1768.

Die Macher hinter diesem Zeitzeichen:

Autor: Nik Berger

Redaktion: Frank Zirpins