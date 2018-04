Speer verschleiert seine Urheberschaft der Berliner Judenkartei. Seine Anwesenheit bei einer Rede Himmlers 1943 über den Holocaust streitet er ab und lässt sich falsche eidesstattliche Erklärungen ausstellen.

An Beutekunst bereichert

Speer kassiert ein Vermögen als Autor - und verkauft nebenher heimlich Beutekunst. "Man vermutet, dass er das mit seiner damaligen Geliebten ausgegeben hat" , sagt Historiker Brechtken. Speer stirbt nach einem BBC -Interview in London mit 76 Jahren an einem Schlaganfall.

Programmtipps:

Auf WDR 2 können Sie den Stichtag immer gegen 9.40 Uhr hören. Wiederholung: von Montag bis Samstag um 18.40 Uhr. Der Stichtag ist nach der Ausstrahlung als Podcast abrufbar.

"ZeitZeichen" auf WDR 5 (9.45 Uhr) und WDR 3 (17.45 Uhr) erinnert am 1. Mai 2018 ebenfalls an den ersten Großauftrag des Nazi-Regimes an Albert Speer. Auch das "ZeitZeichen" gibt es als Podcast.

Stichtag am 02.05.2018: Vor 75 Jahren: Manfred Schnelldorfer wird geboren

Stand: 01.05.2018, 00:00