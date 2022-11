ZeitZeichen

Der Historiker Sönke Neitzel

Warum ist Stalingrad in Deutschland zum Mythos geworden? Sönke Neitzel, Historiker an der Universität Potsdam, sagt: "Weil das, in einer Verdichtung, die schlimmste Kriegserfahrung war, die ein Wehrmachtssoldat machen konnte, an der Front. Gestorben wurde auch anderswo, kalt war es auch anderswo. Aber dieser Kessel, in Stalingrad hatten wir eben diesen Kessel - und vor allen Dingen den Hunger."

Friedrich Paulus, Oberbefehlshaber der in Stalingrad eingekesselten 6. Armee

Hitler verbietet General Paulus, dem Oberbefehlshaber der 6. Armee, den Rückzug. Paulus‘ Truppen sollen ausharren, angeblich um sowjetische Kräfte zu binden, damit sich die sogenannte Heeresgruppe A ungehindert aus dem Kaukasus zurückziehen könne. Göring verspricht vollmundig, man werde die an der Wolga Eingeschlossenen aus der Luft versorgen. Wie das gehen soll über Feindesland, sagt er nicht. 900 Tonnen Munition, Treibstoff und Essen täglich bräuchten die Truppen. Tatsächlich kommen im Schnitt keine 100 Tonnen an. Paulus‘ Männer verhungern, wenn sie nicht bei 40 Grad minus erfrieren.

Als die 6. Armee Ende Januar/Anfang Februar 1943 endlich kapituliert, sind noch etwas mehr als 100.000 Soldaten am Leben. Sie gehen in die Gefangenschaft. 6.000 deutsche Stalingrad-Überlebende kehren schließlich zurück nach Deutschland.

Was der Opfermythos ausblendet

Soldaten der Roten Armee bei Siegesparade nach Kapitulation der deutschen 6. Armee, Februar 1943

Der Opfermythos. Der Fokus auf das Leid des Landsers, der im Kessel elendig verreckt, blendet aus, wie er dorthin geraten ist, sprich: den historischen Kontext des Vernichtungsfeldzugs der deutschen Wehrmacht, ihre Beteiligung an den Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung und die Ermordung der Juden in Ost- und Südeuropa.



Bis in die 1990er-Jahre hält sich das Narrativ von der sauberen Wehrmacht und vom ehrlichen, einfachen Soldaten - von Hitler und seinem System missbraucht, verkauft und verraten. Stalingrad wird im kulturellen Gedächtnis der deutschen zum Inbegriff soldatischer Extremerfahrung, vor allem aber: des Opfergangs der Armee. Der Historiker Sönke Neitzel: "Man hat einen Diskurs, der Geschichte so zurechtlegt, dass sie möglichst wenig schmerzt. Das ist das Nachkriegsnarrativ gewesen."

Auch die Sowjetunion hat ihren Stalingradmythos, auch hier gibt es bis heute, in Putins Russland, das Opfernarrativ. Mit einem entscheidenden Unterschied: Die Opfer der Rotarmisten werden belohnt mit dem Sieg über den Faschismus.