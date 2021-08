Zeitzeichen

Dieser Prozess stehe einzig da in der Geschichte des Rechts, erklärt Sir Geoffrey Lawrence, einzig in seiner Bedeutung für die Menschheit. Als Vorsitzender Richter des Internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg verhandelt er seit November 1945 gegen die Führungsriege des Nazi-Regimes. Die Anklagepunkte lauten: Verbrechen gegen den Frieden, Planung, Entfesselung und Führen eines Angriffskrieges, Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit.