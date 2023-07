ZeitZeichen

Das bislang oft friedliche Zusammenleben zwischen Christen und Juden ist beendet. Der alte Vorwurf, die Juden hätten Schuld am Tod von Jesus, lebt wieder auf und wird genutzt, um weiter zu hetzen. Das mündet in Gewaltorgien - vor allem an Orten, wo die Pest besonders schlimm wütet. Der erste Pogrom entzündet sich in Toulon, in der Provence. Von dort breiten sich sowohl die Pest als auch die Gewalt weiter nach Norden aus.

Im Sommer 1348 ist Clemens VI. seit sechs Jahren Papst. Der gebürtige Franzose residiert in Avignon. Er führt ein ausschweifendes Leben mit großen Festen und vielen Mätressen am Hof. Vor der Pest hat er allerdings auch Angst. So lässt er in seinen Gemächern permanent ein Feuer brennen, um sich vor der Seuche zu schützen.