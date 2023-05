ZeitZeichen

Politisch bezieht von Goch keine Stellung. Er lässt sich von Herzog Wilhelm von Berg Ravensberg für seine Dienste genauso bezahlen wie von der Stadt Köln, die mit dem Herzog verfeindet ist. Er hat zugleich Verbindungen zu Papst Urban VI. und zum Gegenpapst Clemens VII. - das Finanzgenie hat seine Finger überall drin.

Geistlicher in Kaiserswerth

Seine Herkunft und sein Geburtsdatum sind unbekannt. In den Schriften des Mittelalters taucht Hermann von Goch zum ersten Mal im Jahr 1373 auf. Er ist damals Kanoniker - also als Geistlicher - in Kaiserswerth, heute ein Stadtteil in Düsseldorf. Kaiser Karl IV. verleiht ihm eine Urkunde und rühmt darin seine treue Gefolgschaft und große Tüchtigkeit.

Verbunden mit dieser kaiserlichen Ehrung ist die Befreiung von Steuern und Zöllen sowie der Schutz für Angehörige und Gesinde. Das ist wohl der erste große Karrieresprung. In der Folge schließt von Goch viele Verträge mit adeliger und geistlicher Prominenz ab.