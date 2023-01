ZeitZeichen

Am 30. Januar 1933 trete das ein, "was Hindenburg im Grunde immer angestrebt hat" , sagt der Historiker Wolfram Pyta, Autor einer Biografie über den letzten Reichspräsidenten. „Eine sogenannte Regierung der nationalen Konzentration, das heißt eine Regierung, in der die aus Hindenburg Sicht nationalen Kräfte der politischen Rechten beteiligt sind, und zwar alle Kräfte.“

Konservative Kräfte im Bündnis mit Hitler

Das erst 1932 - nach einem personalisierten Wahlkampf gegen Hitler - wiedergewählte Staatsoberhaupt Hindenburg ist ein greiser Mann mit hoher Popularität. Geschickt hat sich der ehemalige General als Held des Ersten Weltkriegs inszenieren lassen.

Hindenburg und Hitler

Das innenpolitische Klima vergiftet Hindenburg schon kurz nach dem Krieg mit der Dolchstoßlegende, einer Propagandalüge über die angeblich unbesiegte Armee. Hindenburg schätzt Adolf Hitler zwar nicht besonders. Doch er weiß 1933 durchaus, auf welches Pferd er setzt: Mit Hitler an der Spitze einer neuer Reichsregierung kommen vor allem die konservativen Kräfte an die Macht. Und sie werden autoritär, wenn nicht sogar diktatorisch regieren. Aus seiner Sicht: angemessener.

Über die Ursachen des Untergangs der Weimarer Republik sagt die Historikerin Stefanie Middendorf: "Das Jahr 1933 ist ganz sicher nur zu erklären, wenn man sich die breiteren politischen Zusammenhänge anschaut." Sie beschreibt die Weimarer Gesellschaft als eine Nachkriegsgesellschaft, die nie aus dem Krieg raus findet: Hass, Frontenbildung, unerbittliche politische Lagerkämpfe prägen das politische und gesellschaftliche Klima.

Schlägertrupps, Straßenterror und Propaganda

Hitler und von Papen (r)

Die erste deutsche Republik schafft sich am Ende selbst ab. Immer wieder hat in den Jahren zuvor die rechte Presse eben die Demokratie verantwortlich gemacht: für die Niederlage im Ersten Weltkrieg, für die Staatsverschuldung, für die Weltwirtschaftskrise.

Hitler und den Nationalsozialisten ist es in den Monaten und Jahren vor diesem 30. Januar 1933 gelungen, eine Millionen-Wählerschaft zu gewinnen. Bei den Wahlen am 6. November 1932 erhält die NSDAP aber nur noch 33,1 Prozent der Stimmen, deutlich weniger als bei der Wahl zuvor. Die Partei hat allerdings eben der Unterstützung der Konservativen und jener, die demokratiemüde geworden sind. Die Partei agiert mit Schlägertrupps, Straßenterror und Propaganda.