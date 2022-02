Zeitzeichen

Nach dem verlorenen Krieg ist es Hindenburg, der die "Dolchstoßlegende" vom angeblich unbesiegten Heer, das von linken Kriegsgegnern in Deutschland "von hinten erdolcht" worden sei, populär macht.

Zum Zeitpunkt der Wahlen 1932 ist er fast 85 Jahre alt. Immer öfter zieht er sich auf sein Gut in Ostpreußen zurück, verbringt Zeit mit Kindern und Enkeln, geht auf die Jagd.

Unterstützerbündnis für Wiederwahl

Seine Suche nach einem aus seine Ansicht geeigneten Nachfolger schlägt fehl, so tritt er noch einmal an, um die Gestaltungshoheit zu behalten. Nicht für die extremen Rechten, die sind völlig zerstritten und haben zwei eigene Kandidaten aufgestellt, Adolf Hitler und Stahlhelmmann Theodor Duesterberg. Stattdessen hat sich mitten in der Weltwirtschaftskrise ein breites Bündnis von Konservativen bis hin zur SPD für Hindenburg gebildet, um den "Führer" der aufstrebenden Nationalsozialisten zu verhindern.

Adolf Hitler 1933 zu Besuch bei Paul von Hindenburg

Nur er könne den NSDAP-Chef besiegen, heißt es. Tatsächlich schlägt Hindenburg Hitler - zwar erst im zweiten Wahlgang, dann aber deutlich. Auf Hindenburg entfallen 53 Prozent, auf Hitler knapp 37 Prozent.

Hindenburg keine Marionette seiner Berater

Doch kein Jahr später ernennt Hindenburg Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler. Warum? Die These, dass der Reichspräsident Hitler an die Macht bringt, weil er angeblich senil und altersschwach und nur noch eine Marionette in den Händen seiner Berater und Einflüsterer ist, haben Historiker längst überzeugend entkräftet.

Der letzte Reichspräsident Paul von Hindenburg (rechts) und Reichskanzler Hitler im August 1933

Hindenburg-Biograf Wolfram Pyta sagt: "Hindenburg ist jemand, der politisch gestalten will." Seine zentrale politische Vorstellung sei die Vorstellung einer "Volksgemeinschaft, die aber exklusiv ist" . Dieses "nationalistische Projekt" schließe Sozialdemokraten und Kommunisten aus.

Und Hindenburg "möchte seine Nachfolger bestimmen", sagt der Historiker. "Das ist das Entscheidende. Hindenburg ist ein Herrscher, eine Herrscherfigur schon im Ersten Weltkrieg."