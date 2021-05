Zeitzeichen

Die Germanen spielen eine wichtige Rolle im Dritten Reich. Ein idealisiertes Bild dieser Menschen soll durch das "Germanengehöft" in Oerlinghausen in der Bevölkerung verankert werden. Das sogenannte "Gehöft" wird am 25. Mai 1936 als erstes germanisches Freilichtmuseum der Welt gegründet.

Gründungsdirektor ist Hermann Diekmann, ein lippischer Lehrer und Hobby-Archäologe, der im Teutoburger Wald Grabungen durchführt und einen alten Siedlungsplatz bei Oerlinghausen in eine "germanische Epoche" datiert. 1933 tritt Diekmann in die NSDAP ein. Sein Museumsprojekt nimmt Fahrt auf.

Jugendliche als Zielgruppe

Als Zielgruppe ist man in Oerlinghausen vor allem an Jugendlichen interessiert. Sie können sich im Museum etwa in Germanenkleider hüllen oder auch vor einen germanischen Pflug spannen lassen. Die Schülerführungen im "Germanengehöft" sind gespickt mit fiktiven Erzählungen, auch in Anlehnung an das Nibelungenlied. So gelingt es, aus dem sozialdemokratisch bis kommunistisch geprägten Städtchen am Teutoburger Wald den Ort zu machen, der in Lippe die zahlenmäßig höchsten Eintritte in die Hitlerjugend verzeichnet.