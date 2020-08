In der Rolle eines Auswanderers

Mit einer Auswanderung sind Angst, Hoffnung und Träume verbunden - diese Gefühle sind aber unsichtbar und können auch in einem Museum nicht sichtbar gemacht werden. "Deswegen war von vornherein die Idee: Man muss versuchen, die Besucher in eine Inszenierung hineinzuziehen" , sagt Simone Eick, Leiterin des Deutschen Auswandererhauses.

In der Ausstellung schlüpfen Besucher deshalb selbst in die Rolle eines Auswanderers - samt Name und echter Biografie. Jeder Gast bekommt einen Boarding-Pass, mit dem er Audiostationen und Monitore aktivieren kann. So erhält er Informationen über die Familiengeschichte des realen Auswanderers.

Imposante Kulissen

Nachgestellte Original-Schauplätze sollen das Nacherleben erleichtern. Im niedrigen Zwischendeck des Dampfschiffs "Lahn" wird beispielsweise die Enge erfahrbar, der damals Passagiere der 3. Klasse bei der langen Überfahrt in die USA ausgesetzt sind.