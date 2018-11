Archäologische Methoden entwickelt

Während in Xanten und Köln die Römer mit Steinen bauen, ist das gewaltige Kastell in Haltern komplett aus Holz. Erstmals werden hier anfangs des 20. Jahrhunderts Erdverfärbungen im Boden als Spuren einstiger Gebäude oder Gräben erkannt. Die dafür entwickelten Methoden werden bis heute weltweit bei Ausgrabungen angewandt.

Mit finanzieller Unterstützung von Kaiser Wilhelm II. wird 1907 das erste Römermuseum in Haltern am See eröffnet. Im Frühjahr 1945 wird das Gebäude bei einem alliierten Bombenangriff zerstört. Nach mehreren Provisorien wird schließlich am 25. November 1993 ein neues Römermuseum eröffnet, in dem Fundstücke wie eine Adlerlampe aus Bronze und unterschiedliche römische Gefäße ausgestellt werden.