Am Anfang gibt es Streit: Der frisch gewählte Bundeskanzler Helmut Kohl ( CDU ) kündigt 1982 in seiner Regierungserklärung an, in der Bundeshauptstadt Bonn eine Sammlung zur deutschen Geschichte seit 1945 aufbauen zu wollen. Die Opposition wirft ihm vor, er wolle mit dem Museum das "regierungsamtliche Geschichtsbild" der konservativen "geistig-moralischen Wende" propagieren.