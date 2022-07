Zeitzeichen

Nervenkrieg rund um das Brett

Fischer beginnt einen Nervenkrieg. Ihm passt das Licht nicht. Auch die Größe des Schachbretts bemängelt er. Die ersten beiden Partien verliert er, zur zweiten tritt Fischer gar nicht an, weil ihn die Kameras stören.

"Um Gottes willen spielt jetzt"

Es bleibt schwierig. Lothar Schmidt, damals Hauptschiedsrichter, erinnert sich an das Geplänkel vor dem dritten Spiel: "Auch dort hat Bobby erst mal Schwierigkeiten gemacht. Er wollte dann plötzlich nicht und dann wollte er wieder Spasski nicht, weil ihn Bobby jetzt störte."

Irgendwie gelingt es, die beiden an das Spielbrett zu bringen. "Und ich drückte auf deren Schultern mit den Händen, sodass ich sagte um Gottes willen spielt jetzt! Und ja!"

Spasski gibt sich geschlagen

Fischer gewinnt die dritte Partie und danach eine ganze Reihe der folgenden. Nach 20 Partien liegt Bobby Fischer deutlich vor Boris Spasski. Am 31. August 1972 wird die Partie nach Spasskis 41. Zug als Hängepartie unterbrochen.

Spasski erscheint am nächsten Tag nicht mehr. Er teilt Lothar Schmidt telefonisch mit, dass er die Partie aufgebe. Bobby Fischer ist nach nur 21 Partien neuer Schach-Weltmeister.

Folgenschwerer Schaukampf

Den Titel verteidigt Bobby Fischer 1975 gegen den Herausforderer Anatoli Karpow aus der Sowjetunion nicht mehr und verliert ihn am grünen Tisch.

Bis 1992 macht Fischer sich in der Öffentlichkeit rar. Dann taucht er mitten im Jugoslawienkrieg bei einem mit mehreren Millionen Dollar dotierten Schaukampf gegen den alten Rivalen Boris Spasski plötzlich in Belgrad wieder auf. Spasski verliert knapp.

Auf den Fahndungslisten der US-Behörden

Mit dem Schaukampf missachtet Bobby Fischer das bestehende Embargo gegen Jugoslawien und gerät auf die Fahndungslisten der US-Behörden. 2004 wird er in Japan verhaftet.

Gudmundur Thorarinsson, isländischer Schachspieler und Veranstalter der Schach-WM 1972, und einige Freunde können Fischer in Japan aus der Haft holen und bringen ihn nach Island, wo er die isländische Staatsbürgerschaft erhält.

Bobby Fischer stirbt am 17. Januar 2008 mit 64 Jahren in Reykjavik an Nierenversagen.