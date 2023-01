ZeitZeichen

1915 gerät Maack in britische Kriegsgefangenschaft, flieht und taucht bei deutschen Siedlern unter. Aus Langeweile und Neugier startet er unter falschem Namen eine Expedition zum Brandberg. Am 4. Januar 1918 macht er auf dem Rückweg eine Pause. "Ich sitze unter einem Granitblock in der Tsisab-Schlucht", notiert er später. "Ein unbestimmtes Gefühl ließ mich hineinkriechen in eine Lücke zwischen den Blöcken."

Die "Weiße Dame" ist keine Frau

Dort wartet eine Überraschung auf ihn. "Meine beglückten Augen schauten auf die schönste Felsmalerei, die ich je in Südwest-Afrika angetroffen hatte: Solch vielfarbig gemalte Menschen- und Tierfiguren!" Maack sieht eine Gruppe mit vielen kunstvoll und reich geschmückten Menschen - dynamisch unterwegs von rechts nach links.

Im Mittelpunkt steht eine etwa 40 Zentimeter große Figur, die in vier Farben gemalt ist. Der Oberkörper ist dunkel, Bauch und Unterkörper sind fast weiß. 1848 - 30 Jahre nach Maack - besucht der französische Prähistoriker Henri Breuil den Brandberg und erklärt die Figur zur Frau - vermutlich, weil er die Kopfmaske als lange Haare interpretiert. Er gibt ihr den Namen "Weiße Dame". Doch damit liegt er falsch: Die Figur ist eindeutig mit einem Penis ausgestattet.

Kulturelle Schätz der Menschheit

Heute sehen die meisten Experten in der Darstellung einen männlichen Jäger oder Schamanen. Gemalt haben das berühmteste Felsbild Afrikas vor mehreren tausend Jahren wohl die Vorfahren der San - ein Nomadenvolk, das von den deutschen Kolonialherren abfällig als "Buschmänner" betitelt worden ist. Genetisch sind die San das älteste Volk der Welt.

Ihre mehr als 50.000 Felsbilder an rund 1.000 Stellen im Brandberg gehören zu den wichtigsten kulturellen Schätzen der Menschheit. In der Region des Brandbergs lebt seit Jahrhunderten allerdings eine andere Gruppe: Die Damara, die die Felsbilder auch als ihr kulturelles Erbe betrachten - kritisch beäugt von manchen San-Gruppen, die heute viele hundert Kilometer weiter östlich in der Namib-Wüste leben.