Zeitzeichen

Beckenbauers schweres Erbe

Im Anschluss an das Turnier übernimmt Vogts das Bundestraineramt von Beckenbauer und tritt damit in große Fußstapfen. Schnell gerät er in die Kritik der Medien, denn während "Kaiser" Beckenbauer es perfekt versteht, sich als Star zu präsentieren, tut sich der "Terrier" Vogts schwer mit der Öffentlichkeit. " Ich bin keine Lichtgestalt wie der Franz. Wenn der in ein Zimmer kommt, geht das Licht von selbst an. Ich muss immer erst den Schalter suchen ", so der Rheinländer.

Dabei ist es oft nicht seine Kompetenz, die angezweifelt wird, sondern seine persönliche Eignung. Er sei kleinbürgerlich, farblos und habe ein Kommunikationsproblem, ist immer wieder zu lesen. Doch Vogts macht das, was er am besten kann: kämpfen. 1996 feiert er mit dem Gewinn der Europameisterschaft seinen größten Erfolg als Trainer.

Fußball als Entwicklungshilfe

Deutschland verneigt sich vor dem "Bundes-Berti", doch sein Glück währt nicht lange. Nach der enttäuschend verlaufenen WM 1998 tritt Vogts als Nationalcoach zurück. Es folgt ein kurzes Intermezzo bei Bayer Leverkusen, dann geht er ins Ausland. Kuwait, Nigeria, Aserbaidschan - seine Stationen sind oft exotisch und verbunden mit viel Entwicklungshilfe.

Seinen Geburtstag feiert Vogts wie so oft in Tonbach im Schwarzwald. Ändern wird er diese Tradition wohl nicht mehr. Ein bisschen Bodenständigkeit muss auch mit 75 noch sein.