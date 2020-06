"Kopfball-Ungeheuer" Hrubesch

Entscheidenden Anteil am Final-Erfolg gegen Außenseiter Belgien hat Mittelstürmer Horst Hrubesch. Es läuft die 89. Minute, als Hrubesch sich im gegnerischen Strafraum hochschraubt und den Eckball von Karl-Heinz Rummenigge zum 2:1-Siegtreffer einnickt. Das "Kopfballungeheuer" hat wieder zugeschlagen.

Hrubesch sagt später: " Ich bin ich stolz auf diesen Namen, weil er ein Markenzeichen ist. Selbst heute gibt es noch Kreuzworträtsel da steht ‚Kopfballungeheuer‘ und jeder weiß: der Hrubesch. " Dabei kann es Hrubesch auch mit dem Fuß. Das beweist er bei seinem Tor zum 1:0 durch einen Gewaltschuss aus der zweiten Reihe. Den zwischenzeitlichen Ausgleich schaffen die Belgier nur dank eines Elfmeters, eines unberechtigten noch dazu. Uli Stielike foult François Van der Elst klar vor dem Strafraum.

Beton- statt Zauberfußball

Das spannende Finale entschädigt ein wenig für die spielerische Tristesse bei der EM in Italien. In leeren, maroden Stadien bieten acht Mannschaften überwiegend defensiven Betonfußball. In 14 Begegnungen fallen nur 27 Treffer.

Das torreichste Spiel des Turniers ist Deutschlands Partie gegen die Niederlande. Beim 3:2-Erfolg feiert ein gewisser Lothar Matthäus sein Debüt in der Nationalelf - kein besonders glückliches: Drei Minuten nach seiner Einwechslung verschuldet er einen Strafstoß. Dafür spielt ein anderer groß auf: Klaus Allofs schießt gegen die Niederlande alle drei Tore.

Ansonsten aber sind auch die Partien der DFB-Elf mau. 1:0 gegen die Tschechoslowakei und noch schlimmer das 0:0 gegen Griechenland. Das Spiel wird vom Magazin "Kicker" zum " lausigsten und langweiligsten " des ganzen Turniers gekürt.