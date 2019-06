Bei der zehnten Fußball-Weltmeisterschaft treten 16 Teams an. Die bundesdeutsche Gastgeber-Elf gilt als Favorit: Sie ist Europameister und kann vor heimischem Publikum spielen. Wer den neu entworfenen Pokal aus 18-karätigem Gold schließlich in den Münchner Himmel recken darf, ist scheinbar ausgemacht.

Schon vor dem Turnier, das am 13. Juni 1974 beginnt, nimmt die bundesdeutsche Nationalmannschaft eine Schallplatte auf: "Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt. Wir kämpfen und geben alles, bis dann ein Tor nach dem anderen fällt." Der Song kommt in die Hitparade und wird fast vergoldet. Das spült Geld in die Kasse des Deutschen Fußball-Bundes.