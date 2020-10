"Auch mir unklar"

Bei einer Pressekonferenz gibt Niersbach an, der DFB habe zehn Millionen Franken an die in der Schweiz ansässige FIFA überwiesen, um einen Zuschuss von 250 Millionen Franken zu erhalten. Auf die Nachfrage, worin der Zusammenhang bestehe, antwortet er: "Der ist auch mir unklar."