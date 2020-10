Wer das Phänomen Fritz Walter verstehen will, muss ins pfälzische Kaiserslautern reisen. Dort wird der Ausnahmesportler als ältester von fünf Söhnen am 31. Oktober 1920 geboren. Sein Vater ist Vereinswirt des örtlichen Bundesligisten - und legt dem kleinen Fritz, der eigentlich Friedrich heißt, das Fußball-Gen quasi in die Wiege. Seit er sieben Jahre alt ist, spielt Walter für den 1. FCK , steigt mit 17 zum Stammspieler auf.

Drei Tore beim Länderspieldebüt