Antreten zum Chor-Training

Teamchef Franz Beckenbauer mit Co-Trainer Horst Köppel 1984

Vor dem ersten Spiel unter dem "Kaiser" zeigt sich die deutsche Elf 1984 noch mundfaul wie eh und je. " Der eine bohrt in der Nase, der nächste kaut Kaugummi und ein anderer schaut in der Gegend herum ", grantelt Beckenbauer hinterher. Der Gegner Argentinien dagegen singt, Hände auf den Herzen, aus voller Kehle mit – und siegt 3:1.

Vor dem folgenden WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden machen Beckenbauer und DFB-Chef Hermann Neuberger das Hymnen-Singen für jeden Spieler zur Pflichtaufgabe. Um eine Blamage zu vermeiden, erhält jeder einen Handzettel mit dem Text der dritten Strophe. Sicherheitshalber lässt Beckenbauer die Mannschaft zum Chor-Training antreten.

Heino und Kohl als Verstärkung

So erleben die Zuschauer am 17. Oktober 1984 in Köln die deutsche Mannschaft erstmals in offensiver Gesangs-Aufstellung. Mangelnde Inbrunst des einen oder anderen wird auf der Tribüne durch Kanzler Kohl, DFB-Chef Neuberger und Schlagersänger Heino wettgemacht.