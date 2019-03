Meist sind es treffsichere Stürmer, geniale Spielmacher oder unüberwindliche Torhüter, die Fußballgeschichte schreiben. Abwehrstrategen dagegen bleiben selten über Jahrzehnte in Erinnerung. Anders bei dem am 31. März 1939 in Düren geborenen Karl-Heinz Schnellinger.

Der blonde Rheinländer zählt in den 1960er-Jahren konstant zu den weltbesten Verteidigern. In Italiens Topliga, der Serie A, wird er zum Inbegriff für deutsche Zuverlässigkeit. Als Nationalspieler im DFB -Dress schießt Schnellinger zwar nur ein Tor, aber dieser Treffer ermöglicht 1970 ein legendäres " Jahrhundertspiel ".