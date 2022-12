ZeitZeichen

Die Araber "unterwerfen"

Doch ab 1840 flammt der Guerilla-Krieg wieder auf. 1841 wird Marschall Bugeaud zum Generalgouverneur von Algerien gemacht. Sein erster Tagesbefehl an alle Franzosen im Land: "Die Nation hat sich für dieses Unternehmen ausgesprochen. Ich folge. Ich übernehme diese große und schöne Aufgabe. Ich widme ihr von Stund an alle meine Kräfte. Die Araber müssen unterworfen werden. Die französische Flagge soll allein über dieser afrikanischen Erde wehen. Aber der unvermeidliche Krieg ist nicht das Endziel. Die Eroberung wäre unfruchtbar ohne die Kolonisierung. Ich werde also ein glühender Kolonisator sein, denn ich sehe weniger Ruhm in Schlachten, Siegen, als darin, hier etwas dauerhaft nützliches für Frankreich zu schaffen."



Der Krieg wird mit unvorstellbarer Härte geführt. Der Historiker Jakob Vogel: "Die Aufstandsbekämpfung und der Kampf gegen Abd el-Kader nimmt Formen an, die mit den quasi Regeln des Krieges in Europa nichts zu tun haben. Es geht darum, eine Politik der verbrannten Erde zu betreiben." Die Gewalt bricht den Widerstand der Araber. Abd el-Kaders eigene Armee ist nie groß genug, um es mit den französischen Soldaten aufnehmen zu können. Und nicht alle Stämme sind bereit, sich seiner Herrschaft zu unterstellen.



Am 23. Dezember 1847 kapituliert Abd el-Kader, indem er dem französischen Generalgouverneur von Algerien sein Kriegspferd übergibt. Der Historiker Jakob Vogel: "Es ist ein wichtiger Punkt für die Veränderungen der französischen Herrschaft, die dann 1848 noch einmal dazu führt, dass im Norden Algeriens in den Küstenregionen auch drei offizielle Departements gegründet werden: Oran, Algier und Constantine. Diese drei Departements gelten dann als direktes Staatsgebiet Frankreichs, und das ist für die Kolonialgeschichte Algeriens ganz wichtig, denn darauf gründet sich dann die Vorstellung, dass Algerien in dem Sinne keine normale Kolonie ist, sondern Teil Frankreichs."

Zur Ruhe kommt Algerien nicht. Ab den 1920er-Jahren entsteht eine politische nationale Unabhängigkeitsbewegung. Ein Konflikt, der jahrzehntelang andauert, und Politik und Gesellschaft in Algerien und in Frankreich prägen wird. Schließlich mündet er erneut in einen blutigen Krieg, bevor Algerien 1962 unabhängig wird.