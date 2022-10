ZeitZeichen

"Nobelpreis. Eigenartiges Gefühl der Niedergeschlagenheit und der Wehmut" , schreibt der französische Schriftsteller Albert Camus am 17. Oktober 1957 in sein Notizheft. Zuvor hat er offiziell erfahren, dass er tatsächlich den Literaturnobelpreis erhält. Die Nachricht über die Entscheidung der Schwedischen Akademie war bereits am Vorabend nach Paris durchgesickert.

"Auch Wochen danach hat er immer wieder Panikattacken und Angstzustände" , sagt Holger Vanicek, Präsident der Albert-Camus-Gesellschaft in Aachen. "Diese hohe Auszeichnung hat ihn enorm unter Druck gesetzt." Das gespaltene Echo in den Medien quält den Preisträger. Neben viel Beifall gibt es boshafte Kritik aus dem rechten Lager am linken Camus: Er sei ein Philosoph für Abiturklassen und sein Humanismus veraltet.