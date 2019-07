Früher war nicht alles besser …

Ja, damals … da war es noch schön!? – War früher tatsächlich alles besser? Nein, denn oft spielt uns die Erinnerung einen Streich. Eindrücke von einer besseren Zeit, einem besseren Leben – damals – bleiben eher im Gedächtnis als Erinnerungen an harte Zeiten oder trockene Fakten.

Wenn wir heute über die Arbeitswelt von damals reden, dann vergessen wir gerne, dass es normal war, an sechs Tagen in der Woche zu arbeiten, Teilzeitjobs waren die Ausnahme. Inzwischen liegen die Deutschen mit ihren Arbeitszeiten sogar unter dem europäischen Durchschnitt. Sie haben mehr Geld für Freizeitaktivitäten und leben gesünder. Wie selbstverständlich gehen wir im Supermarkt einkaufen und haben hunderte Produkte aus aller Welt zur Auswahl, für jeden Geschmack und für jede Diät das Passende. Und wer hätte in den 70er Jahren gedacht, dass der Rhein wieder so sauber wird, dass man sogar darin baden könnte?

Teil 1: Der Rhein wird sauberer

Von Hendrik Stamm

Es war das offensichtlichste Zeichen der Verschmutzung: Schaumberge türmten sich Ende der 60er Jahre an den vielen Staustufen des Rheins. Abwässer von Chemie- und Pharmaunternehmen entlang des Ufers hatten ihn in eine Kloake verwandelt. Heute ist der größte deutsche Fluss tatsächlich sauber – selbst der Lachs kehrt zurück.