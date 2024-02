Wintergemüse: Radicchio, Mangold und Brokkoli

Schottische Spezialität: Das Geheimnis des Haggis

" Für mich ist es die großartigste Spezialität von Schottland! ", stellt Helmut Gote unumwunden fest. Und preist damit einen oft Geschmähten, auch Missverstandenen. Denn als kulinarisches Highlight gilt er bei vielen erstmal nicht: der Haggis. Was ist dran an diesem Gericht, das so viel mehr ist als ein traditionelles Arme-Leute-Essen? | mehr