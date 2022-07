Der Schriftsteller Raul Zelik begibt sich in diesem Feature auf eine doppelte Suche : Er folgte den Spuren von alt gewordenen Revolutionären , die einst in Kuba Exil fanden und kontrastiert deren Hoffnungen und Enttäuschungen mit dem mühseligen Alltag in einem Land, dessen Führung weiterhin glaubt, eine Systemalternative bieten zu können. In der jungen Generation trifft er auf Protest und wachsende Apathie aber auch auf Menschen die – trotz alledem- auf Engagement und Veränderung setzen.