Ein "Deutsches Fotoinstitut“ will die Stadt Düsseldorf sich zulegen, initiiert vom Starfotografen Andreas Gursky, finanziert von Land und Bund. Mit dem Konzept für ein "Bundesinstitut für Fotografie“ in Essen reagiert Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Über den kulturpolitischen Streit um den Standort sind die eigentlichen Fragen aus dem Blick geraten: Was erhoffen sich Fotokünstler von einer solchen Einrichtung? Was erwarten Museumskuratoren und Kulturwissenschaftler? Welche Rolle spielen im Hintergrund kommerzielle Interessen des Kunstmarktes und der Medienkonzerne? Wer Antworten auf diese Fragen sucht, der stößt unweigerlich auf Michael Schmidt, einen stilprägenden Pionier der deutschen Fotoszene. Er gründete schon 1999 sein eigenes Fotoarchiv.