Schluss mit den Allergien – Wie gut hilft eine Hyposensibilisierung?

Wenn das Immunsystem sich plötzlich gegen harmlose Stoffe wehrt, kommt es zu einer allergischen Reaktion. Auslöser für Juckreiz und Tränen sind häufig Milben, Gräser oder Kosmetika. Verbreitet ist auch die Tierhaarallergie, bei der der Name allerdings täuscht. Der Körper reagiert nicht auf das Fell selbst, sondern auf die Proteine aus Speichel, Urin oder Hautschuppen der Tiere, die darin haften. Allergien treten aber nicht nur auf, wenn wir über die Haut oder die Nase mit den Allergenen in Kontakt kommen. Auch bei der Nahrungsaufnahme kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Eine Methode, Allergien einzudämmen, ist die Hyposensibilisierung, auch Desensibilisierung genannt.

Der Körper gewöhnt sich an Allergene

Dabei wird ein Allergenextrakt regelmäßig dem Körper zugeführt – meist per Spritze. Nach und nach gewöhnt sich der Körper so an den Kontakt mit dem entsprechenden Allergen und die Reaktion darauf nimmt ab. Im Schnitt dauert die Therapie drei Jahre und wird häufig bei Allergien gegen Insektengifte, Gräser oder Milben eingesetzt.

Auf den Zeitpunkt kommt es an

Eine Hyposensibilisierung gegen Allergene, die uns dauerhaft umgeben, kann jederzeit gestartet werden. Ein Beispiel hierfür sind Milben. Bei Allergien gegen Gräser ist das Winterhalbjahr der ideale Zeitpunkt für den Start. Im Herbst und Winter fliegen nicht so viele Pollen durch die Luft und das Immunsystem ist nicht zusätzlich belastet.

Durchhalten lohnt sich

Die Erfolgschancen sind recht hoch und liegen in der Regel bei knapp 90 Prozent. Ist die Therapie erfolgreich, hält die Wirkung oft sogar zehn Jahre an. Spüren die Patienten dann wieder Symptome, kann die Therapie aufgefrischt werden.

Stand: 19.08.2021, 15:35