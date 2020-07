Grillsünden – Von unschön bis gesundheitsgefährdend

Saure oder salzige Lebensmittel

Doch auch in der Aluschale dürfen nicht alle marinierten Lebensmittel gegart werden. Enthält die Marinade Säure oder sind Lebensmittel in Salzlake eingelegt, ist Aluminium tabu. Durch die hohen Temperaturen reagieren sowohl Säuren als auch Salze mit dem Edelmetall und lösen Aluminiumione heraus. Diese Substanzen sind gesundheitlich stark bedenklich und landen dann so über die Nahrung im Körper.

Butter ist gesundheitsschädlich

Maiskolben landen gerne als gesunde Alternative zu den üblichen Fleischprodukten auf dem Grill – vor allem, wenn sie mit zerlassener Butter oder Kräuterbutter serviert werden. Hier ist aber die Reihenfolge bei der Zubereitung wichtig. Bestreichen Sie den Kolben erst nach dem Grillen mit der Butter. Denn die in der Butter enthaltenen Fettsäuren sind teilweise sehr hitzeempfindlich. Bei zu hohen Temperaturen können sie oxidieren und krebserregende Stoffe bilden. Darüber hinaus kann auch bei Mais, der bereits auf dem Grill mit Butter bestrichen wird, das Fett in die Glut tropfen und giftigen Rauch verursachen.

Stand: 15.07.2020, 16:53