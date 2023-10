Leben in der Krise: Wie junge Menschen in die Zukunft sehen

Laut Studie blicken viele besorgt in die Zukunft

Angesichts dieser Vielzahl an schlechten Nachricht scheint es verständlich, wenn viele Menschen besorgt in die Zukunft blicken. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine aktuelle Studie, die das Sinus-Institut für die Allianz-Stiftung durchgeführt hat. Eine der Hauptaussagen der "Movers of Tomorrow"-Studie, die heute in vielen Medien von "Zeit" bis "Spiegel" aufgegriffen wurde, betrifft die Einstellung von jungen Erwachsenen zwischen 18 und 39 Jahren zur Zukunft. Der Aussage "In Zeiten wie diesen verstehe ich, wenn Menschen zögern, Kinder zu bekommen " stimmten 78 Prozent der Befragten zu. Doch wie stark hat eine Aussage in einer Umfrage mit der Wirklichkeit zu tun? Muss man befürchten, dass 80 Prozent der jungen Generation kinderlos bleibt?

Derzeit lässt sich zumindest in der Geburtenrate kein solch drastischer Trend verzeichnen. So kamen im Jahr 2022 rund 7 Prozent weniger Kinder als im Vorjahr zur Welt. Im Jahr 2021 gab es allerdings in Deutschland auch überdurchschnittlich viele Geburten - mit 795.492 waren es so viele wie seit 1997 nicht mehr. Die Geburtenrate von durchschnittlich 1,46 Kindern pro Frau war im Jahr 2022 zwar so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr. Allerdings war diese damit immer noch höher als zum Anfang des Jahrtausends. Bevölkerungswissenschaftler haben errechnet, dass die Geburtenrate im Durchschnitt bei 2,1 liegen muss, damit die "Reproduktion der Bevölkerung" gewährleistet ist, sprich: Dass die Geburten die Todesfälle ausgleichen. Dieser Wert ist aber seit Mitte der 1970er Jahre nicht mehr erreicht worden.