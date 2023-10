Gefahr eines Kriegs in Europa? Sicherheitsexperte stimmt Pistorius zu

WDR : Was muss konkret passieren?

Christian Mölling: Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, die Zeitachse zu akzeptieren. Bislang planen wir immer ganz abstrakt in die Zukunft hinein. Wichtige Projekte werden in die Zukunft verschoben. Wir müssen davon ausgehen, dass Russland in sechs bis zehn Jahren möglicherweise eine militärische Stärke erreicht hat, die es dem Land erlaubt, zum Beispiel den nördlichen Teil Europas anzugreifen.

WDR : Woran mangelt es der Truppe konkret?

Christian Mölling: Kurzfristig mangelt es der Truppe an Material und langfristig am Personal. Das alles zusammen innerhalb kürzester Zeit auf die Beine zu stellen, lässt sich mit der normalen Anstrengung nicht mehr leisten. Es braucht eine große Anstrengung, eine sicherheitspolitische Dekade, in der man versucht, nicht nur die Bundeswehr, sondern die Bundesrepublik insgesamt kriegstauglich zu machen.

WDR : Wie viele Milliarden Euro kostet das pro Jahr?

Christian Mölling: Mit den zwei Prozent, die oft genannt werden, werden wir sicherlich nicht weit kommen. Es geht ja nicht nur um Waffen, sondern um Katastrophenschutz, kritische Infrastrukturen – das, was man Gesamtverteidigung nennt. Gleichzeitig ist die Frage: Ist es einem das wert? Oder wollen wir auf unsere Sicherheit verzichten? Wir brauchen gleichzeitig eine Bevölkerung, die bereit ist und versteht, was für eine besondere Herausforderung ein Konflikt mit einem anderen Land bedeutet. Dafür müssen die Menschen die Gelegenheit haben, zu verstehen, dass wir nicht in so sicheren Zeiten leben. Wehrhaftigkeit beginnt da, wo man den Leuten erklärt, was tatsächlich die Realität ist. Das heißt, man geht zurzeit davon aus, dass innerhalb der nächsten sechs bis zehn Jahre die Wahrscheinlichkeit für eine militärische Auseinandersetzung auf Nato-Gebiet steigt.