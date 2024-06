Zuckersteuer auf Softdrinks: Was sie bringen würde

Knalliges Design und jede Menge Zucker: Energydrinks

Ernährungsexperten sehen hier ein Problem. Immerhin kippte die Deutsche Lebensmittelbuch-Kommission vor Kurzem eine Vorgabe, wonach Limonade immer mindestes sieben Gramm Zucker oder Süßstoff enthalten musste, um diese Bezeichnung zu tragen. Einige Bundesländer drängen aber nun auf die Einführung einer Zuckersteuer auf süße Limonaden: Hersteller von zuckerhaltigen Getränken sollen eine erhöhte Steuer auf solche Produkte zahlen.

Warum sollen süße Getränke reduziert werden?

Zwar ist Zucker auch eine lebenswichtige Energiequelle für den Körper - Herz und Gehirn zum Beispiel brauchen Glukose, um richtig zu funktionieren. Zu viel Zucker aber macht nicht nur dick, sondern kann auch zu diversen Krankheiten führen.

Auch, wenn es keinen wissenschaftlich festgelegten Grenzwert für Zucker gibt, kommt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) nach einem eigenen Gutachten zu der Erkenntnis, dass die Aufnahme von Zucker "so gering wie möglich " sein sollte.

Süß und verlockend: Cola und Co.

In vielen Lebensmitteln sind versteckte Zucker enthalten, die man nicht ohne weiteres erkennt: In Obst ohnehin, aber auch zum Beispiel in Cornflakes, Fertiggerichten - auch Pizza -, Ketchup oder Fruchtjoghurts. Besonders unbemerkt nähmen Menschen Zucker über süße Getränke zu sich, warnt die EFSA. Die möglichen Folgen sind nicht nur Übergewicht und Karies. Auch Diabetes, Lebererkrankungen, Bluthochdruck oder Gicht bringen Mediziner eindeutig mit hohem Zuckerkonsum in Verbindung. Schwangere, die viel Süßes essen oder trinken, riskieren eine Schwangerschaftsdiabetes.

Gibt es anderswo schon eine Zuckersteuer?

Großbritannien hat 2018 eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke eingeführt. Laut einer Studie der Cambridge University hat sich die Fettleibigkeit bei zehn- und elfjährigen Mädchen seitdem um acht Prozent verringert. Umgerechnet seien das mehr als 5.200 Fällen von Übergewichtigen weniger pro Jahr in dieser Altersklasse.

Die Besteuerung der Briten ist gestaffelt: Ab fünf Gramm Zucker pro 100 Milliliter beträgt sie umgerechnet 21 Cent pro Liter, ab acht Gramm Zucker sind es 25 Cent. Experten sehen einen großen Anreiz für Getränkehersteller, den Zuckergehalt zu reduzieren, um die Steuer zu vermeiden.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) plädiert für die Einführung einer gestaffelten Zuckersteuer nach britischem Vorbild auch in Deutschland. In einer Studie kam das DIW zu dem Schluss, dass zu viel Zucker nicht nur krank mache, sondern damit auch hohe Kosten für die Gesellschaft insgesamt verursache: über Krankenkassenkosten etwa und Arbeits- und Steuerausfälle.

Wer fordert die Zuckersteuer in Deutschland?

Bislang sind es neun Bundesländer: Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Thüringen. Gemeinsam haben sie auf der gerade zuende gegangenen Verbraucherministerkonferenz eine Erklärung abgegeben.

NRW-Verbraucherministerin Silke Gorißen (CDU)

Darin heißt es, man bitte den Bund, " die Einführung einer Steuer auf zuckerhaltige Softdrinks als herstellerbezogene Abgabe zu prüfen ". Trotz freiwilliger Selbstverpflichtung und Zusagen der Industrie, so das Protokoll weiter, sei in Deutschland der durchschnittliche Zuckergehalt unter anderem von Softgetränken " nicht in dem Maße gesunken, wie für eine gesundheitsförderliche Ernährung erforderlich wäre" .

Die NRW-Verbraucherministerin Silke Gorißen hat sich dieser Forderung nicht angeschlossen.