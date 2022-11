Papst schweigt weiter zu Woelki - Deutsche Bischöfe beißen in Rom auf Granit

Kann der synodale Weg in Deutschland einen Flächenbrand auslösen?

Nach Darstellung Bätzings fürchtet Kardinal Marc Ouellet, der Präfekt der Bischofskongregation, der synodale Weg in Deutschland könne einen Flächenbrand in der Weltkirche entzünden. Die deutschen Bischöfe hätten aber klar gemacht, dass die Kirche in einer Zeit lebe, in der Blockaden, Verbote oder Einschüchterungen nicht mehr möglich seien.