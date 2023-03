Wildunfälle: Wie reagiere ich richtig?

Wie lässt sich ein Wildunfall vermeiden?

Langsam fahren und bremsbereit sein. Das gilt vor allem in der Dämmerung und wenn es in Waldgebieten oder entlang von Wiesen und Feldern unübersichtlich auf der Straße wird. Thomas Müther vom ADAC Nordrhein sagt: "Oft passieren Wildunfälle auch, weil Autofahrer die Gefahr unterschätzen, wenn sie ein Tier am Straßenrand entdecken, dass scheinbar in Richtung Auto schaut." Hier fühlen sich manche sicher und gehen davon aus, dass das Tier warten wird. Das macht es aber eher nicht.

Durch das Scheinwerferlicht, fehlende Orientierung oder Angst kann es doch vorkommen, dass das Tier dann plötzlich vors Auto springt. Wenn möglich also sehr langsam mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Wenn das Reh schon auf der Straße steht, Fernlicht ausschalten und hupen, um das Tier zu vertreiben. Und ein Reh kommt selten allein, am besten auf weitere Tiere gefasst sein.