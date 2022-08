RWE verdoppelt Gewinn: Wie kann das sein inmitten der Energiekrise?

Wie grün und sauber ist RWE wirklich?

Zum Kerngeschäft zählt RWE neben dem Energiehandel die Stromerzeugung aus Erdgas sowie aus erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne. Nicht mehr zum Kerngeschäft zählen die Essener die Kohle- und Kernenergie. Dabei macht die weltweite Stromproduktion durch Braunkohle in Gigawattstunden noch 31 Prozent aus - die Kernenergie noch 7 Prozent.

Sonja Meister von der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation urgewald kritisierte die Milliardengewinne des Konzerns am Donnerstag mit scharfen Worten: "Die hohen Gewinne fallen RWE förmlich in den Schoß." RWE sei Profiteur von Russlands Angriffskrieg und produziere noch immer mehr als zwei Drittel seines Stroms mit fossilen Energieträgern, so urgewald.

"Vor dem Hintergrund von zehntausenden Toten in der Ukraine und einer Energiekrise, die Millionen Menschen in die Energiearmut treibt, sind diese Milliarden geradezu obszön." Sonja Meister, urgewald

Auch Greenpeace kritisierte am Donnerstag RWE: Während der Konzern seine Zahlen vorstellte, protestierte die Umweltorganisation in Brake an der Unterweser gegen ein von RWE unterstütztes Gasbohrprojekt in Australien. In Brake werden derzeit Pipeline-Rohre für das umstrittene Projekt verladen.