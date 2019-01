Für Karstadt gilt schon ein Sanierungstarifvertrag

Kaufhof steigt aus der Tarifbindung aus, um Kosten zu sparen. Man strebe eine individuelle Tariflösung an, die der wirtschaftlichen Notsituation von Kaufhof Rechnung trage, hatte Karstadt in der vergangenen Woche mitgeteilt. Bei Karstadt gilt schon lange ein Sanierungstarifvertrag, der erhebliche Zugeständnisse der Mitarbeiter etwa bei Urlaubs- und Weihnachtsgeld umfasst. Auf Filialschließungen will der Konzern bei seinen Sanierungsbemühungen zunächst verzichten.

Die Signa-Holding als Eigentümerin des Warenhauskonzerns will mit einem dreistelligen Millionenbetrag zur Sanierung von Kaufhof beitragen. Insgesamt will der Warenhauskonzern in der Kölner Kaufhof-Hauptverwaltung sowie in den Warenhäusern bis zu 2.600 Stellen abbauen.

Stand: 30.01.2019, 18:52