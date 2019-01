1.000 Jobs bei Kaufhof und Karstadt in Gefahr

Hauptsitze von Karstadt und Kaufhof sollen erhalten bleiben

Die Zentrale von Kaufhof/Karstadt soll nach der Fusion auf zwei Standorte aufgeteilt werden. Die Beschäftigten von Kaufhof erfahren am Freitag (25.01.2019) auf einer Mitgliederversammlung in Köln, wie es für sie in dem Warenhauskonzern weitergehen soll.

Nach WDR-Informationen soll der neue Warenhausriese aus Karstadt und Kaufhof in Zukunft federführend aus der Essener Karstadt-Zentrale geführt werden. Der Kölner Kaufhof-Hauptsitz stehe aber nicht vor dem endgültigen Aus. Er solle als eine Art Außenstelle mit wichtigen Management-Funktionen erhalten bleiben. Die Standort-Entscheidung sei aber auch mit einem Stellenabbau verbunden.

Abbau von 1.000 Stellen

Nach Medieninformationen sollen nach der Fusion in den Zentralen von insgesamt 3.000 Arbeitsplätzen 1.000 Stellen gestrichen werden. Die Mitarbeiter aus Essen seien aber noch nicht informiert, sagte dazu ein Karstadt-Betriebsrat aus der Essener Zentrale.

In der Kölner Zentrale arbeiten etwa 1.600, in Essen 1.200 Personen. Für die kommende Woche sind weitere Betriebsversammlungen geplant.