Viele Obdachlose in NRW meiden auch im Winter Notunterkünfte

Notunterkünfte schrecken viele Obdachlose ab

Die Zahl der Notschlafplätze, die man anbieten müsste - dazu sind Städte und Kommunen verpflichtet -, liegt also im Ungefähren. Es gibt viele Gründe, warum Obdachlose den Weg in die Notunterkunft scheuen. Holger Brandenburg, Gründer und Vorsitzender des Vereins "Unsichtbar" in NRW, kennt die meisten.

Dass einige die Straße Notunterkünften vorziehen, könne viele Gründe haben, sagen Brandenburg und Rosenke unisono: Angst in Räumen zu liegen, Angst beklaut zu werden, ein Hund, der nicht mit in die Unterkunft darf, oder eine Sucht, mit der man gar nicht in die Heime rein dürfe. Rosenke ergänzt noch, dass auch Corona und die Angst vor Ansteckung in diesen Unterkünften eine Rolle spielen.