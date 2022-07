Waldbrände - keine Löschflugzeuge, zu wenig Hubschrauber in NRW

Die Feuerwehren wünschen sich allerdings noch ein spezielleres Fluggerät: " Wir setzen nicht auf Löschflugzeuge, sondern auf Hubschrauber ", sagte Ulrich Cimolino von der Feuerwehr Düsseldorf der "Aktuellen Stunde". Er ist Vorsitzender des Arbeitskreises Waldbrand im Deutschen Feuerwehrverband (DFV).

Es gibt nicht genügend Hubschrauber

Hubschrauber seien wesentlich flexibler in der Anwendung als Flugzeuge, da die Helikopter nicht nur Löschwasser, sondern auch Löschgeräte und Einsatzkräfte transportieren könnten. Zudem seien Hubschrauber in der Lage, die Geschwindigkeiten anzupassen und Höhenlinien zu folgen - was gerade bei Waldbränden in Hanglage von Relevanz ist.

Das Problem: Es gibt zu wenig solcher Hubschrauber, die extra bei der Bundeswehr oder bei der Bundespolizei angefordert werden müssen. Und ein weiteres Problem: Weil die Gefahr von Waldbränden klimabedingt in den nächsten Jahren zunehmen dürfte, müssten Feuerwehrleute für solche Lagen besser und vor allem bundesweit einheitlich geschult werden.

Forderung nach bundesweit einheitlichem Vorgehen