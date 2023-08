Kurzes Gedächtnis beim Thema Wetter

Jürgen Vogt

Beim Thema Wetter neigten die Menschen zu einem eher kurzen Gedächtnis, betont der Meteorologe. " In den 70er- und 80er-Jahren hätten wir das aktuelle Sommerwetter nicht als Versenker angesehen, sondern als einigermaßen durchschnittlich. " Seitdem habe sich aber eine deutliche Klimaveränderung in unseren Breitengraden abgespielt: Trockene Hitzeperioden in den Sommermonaten seien häufiger geworden und hielten durchschnittlich länger an. " Und daran haben wir uns ziemlich schnell gewöhnt. "