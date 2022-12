46 Jahre auf dem Markt in Münster - nun ist Schluss

Es ist Vormittag auf dem Domplatz in Münster. Es regnet und es ist kalt. Neben Touristen sind auch viele Münsteraner unterwegs und kaufen hier Obst, Gemüse, Brot, Eier, Fleisch oder kommen auf einen Kaffee vorbei. Dem Wetter trotzt auch Norbert Weber aus Werne. Bei Wind und Wetter steht der 63-Jährige hinter seinem Stand und verkauft Obst und Gemüse.

Am Samstag (31.12.2022) macht er das zum letzten Mal. Nach 46 Jahren ist Schluss – wohl überlegt: " Der frühe Tod meines Bruders hat mir nochmal gezeigt: Hör dann auf, wenn es am schönsten ist und du gesundheitlich noch fit bist! " An diesem Morgen ist er um 2.30 Uhr aufgestanden, der Arbeitstag endet gegen 16.30 Uhr.

Vater machte klare Ansagen

Als kleiner Junge hat er bereits den Vater auf den Markt begleitet. Der hat seinem Sohn schnell zu verstehen gegeben, dass dieser das Geschäft übernehmen werde: " Mein Vater hat mich vor die Wahl gestellt: Entweder wirst du Koch, gehst auf die Zeche oder übernimmst das Geschäft !"

Vor allem von den 1980ern bis 2000 sei der Marktstand in Werne und Münster richtig gut gelaufen. Aber auch heute verkauft er an Spitzentagen 1.200 Kilo Obst und Gemüse. Die Hälfte der Leute, die an seinem Stand auf dem Domplatz Halt machen, sind Stammkunden.